Foot Locker Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Aktienkurs von Foot Locker hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,03 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -3,65 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Foot Locker in Bezug auf die Branche um -3,38 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 10,95 Prozent - Foot Locker hingegen um 17,99 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Foot Locker liegt aktuell bei 90 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist, und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Foot Locker weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Foot Locker-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für Foot Locker 3-mal die Einschätzung "Gut", 6-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine Analystenupdates zu Foot Locker aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 54,64 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 29,1 USD und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 45 USD - was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich damit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Foot Locker-Aktie also ein "Gut"-Rating.