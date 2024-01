Foot Locker Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Foot Locker zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Foot Locker weist kaum Änderungen auf und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der Aktie von Foot Locker bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

Die Analysteneinschätzungen für Foot Locker aus den letzten zwölf Monaten zeigen 3 Gut, 6 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Foot Locker vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 45 USD. Dies könnte einer potenziellen Steigerung um 54,53 Prozent entsprechen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Foot Locker-Aktie aus Analystensicht insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Foot Locker. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Fundamental betrachtet ist Foot Locker aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,37 gehandelt, was einen Abstand von 62 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,41 ergibt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.