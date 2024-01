Foot Locker Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

In den letzten zwei Wochen wurde Foot Locker von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, wie unsere Redaktion aus der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) für Foot Locker liegt bei 88,24, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Aufgrund dessen erhält die Bewertung in dieser Kategorie das Label "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 6 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Foot Locker abgegeben, was im Durchschnitt einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 45 USD, was einem potenziellen Anstieg der Aktie um 58,28 Prozent entspricht. Daher erhält die Foot Locker-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Foot Locker in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,03 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -3,26 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -3,77 Prozent im Branchenvergleich für Foot Locker. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 11,03 Prozent, wobei Foot Locker um 18,07 Prozent darunter lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.