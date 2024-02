Foot Locker Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Foot Locker derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 26,28 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (29,51 USD) um +12,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 28,65 USD zeigt eine Abweichung von +3 Prozent, was wiederum als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Foot Locker im letzten Jahr eine Rendite von -34,24 Prozent erzielt, was 27,41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -7,82 Prozent, und Foot Locker liegt aktuell 26,43 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse von Analysten ergibt für die langfristige Einstufung ein "Neutral", da in den letzten zwölf Monaten 3 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen vergeben wurden. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 44,83 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 51,93 Prozent bedeutet, was wiederum als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Foot Locker.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Foot Locker aktuell 0, was eine negative Differenz von -3,42 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" darstellt. Aus diesem Grund erhält Foot Locker eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik von unseren Analysten.