Foot Locker Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Stimmung und Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen für Foot Locker deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie. Die sozialen Medien zeigen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Foot Locker, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben Foot Locker in den letzten zwölf Monaten mit 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 45 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 57,51 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Foot Locker.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Foot Locker-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den 25-Tage-RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Foot Locker derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,4 %. Dadurch wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.