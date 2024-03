Foot Locker Aktie: Sensationelle Entwicklung

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Foot Locker beträgt 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 35,44 im Bereich "Spezialität Einzelhandel" deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie fundamental betrachtet unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt Foot Locker mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,45 % im Bereich Spezialität Einzelhandel. Dieser Unterschied von 3,45 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 24,24 USD lag, was einem Unterschied von -4,15 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage von 25,29 USD entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 30,31 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Foot Locker in den letzten zwölf Monaten ist "Neutral", mit 2 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Basierend auf einer Kursprognose von 44,83 USD, ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 84,96 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält Foot Locker also eine "Gut"-Bewertung, basierend auf fundamentalen, dividendentechnischen, charttechnischen und Analystenkriterien.

Foot Locker kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Foot Locker jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Foot Locker-Analyse.

Foot Locker: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...