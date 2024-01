Foot Locker Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Foot Locker-Aktie wird derzeit aufgrund der Dividendenrendite mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft. Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt. Dies zeigt, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens nicht besonders attraktiv ist.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird Foot Locker im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Dies wird durch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,37 deutlich, was einen Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,9 bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Foot Locker-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 27,6 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (31,15 USD) weicht somit um +12,86 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf kurzfristiger Basis erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Foot Locker-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen mit einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik und einem "Gut"-Rating auf fundamentaler und technischer Basis eingestuft.