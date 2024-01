Foot Locker Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der aktuelle Aktienkurs von Foot Locker hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,03 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -7,05 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Foot Locker eine Outperformance von +0,01 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor wies eine mittlere Rendite von -1,85 Prozent im letzten Jahr auf, wobei Foot Locker um 5,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Foot Locker ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Der 7-Tage-RSI von Foot Locker liegt momentan bei 56,64 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 49,12). Daher erhält Foot Locker auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Foot Locker in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Foot Locker in den letzten vier Wochen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Foot Locker bei 28,57 USD und ist damit inzwischen +6,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +5,35 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.