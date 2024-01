Foot Locker Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Foot Locker liegt bei 12, was im Vergleich zum branchenüblichen KGV von 37,53 im "Spezialität Einzelhandel" deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Fundamentale Kriterien deuten darauf hin, dass die Aktie von Foot Locker unterbewertet ist, und sie erhält daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Foot Locker in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Basierend auf dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Frequenz der Beiträge zu Foot Locker in den sozialen Medien liegt im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Foot Locker liegt bei 34,46, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der die Aktienkursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 58 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Foot Locker bei 26,55 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 28,82 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "+8,55 Prozent" im Vergleich zum GD200, und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Abstand von +3,3 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.