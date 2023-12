Foot Locker Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Foot Locker-Aktie beträgt derzeit 7,14, was 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Foot Locker-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,74 Prozent erzielt, was 30,22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -17,13 Prozent, wobei Foot Locker derzeit 17,61 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Foot Locker-Aktie liegt bei 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 33,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Foot Locker.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Foot Locker-Aktie mit 28,53 USD 0,99 Prozent über dem GD200 (28,25 USD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 22,82 USD, was einem Abstand von +25,02 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Foot Locker-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.