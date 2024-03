Foot Locker Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Dividendenrendite von Foot Locker liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,47 Prozent. Dies bedeutet, dass die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird. In technischer Hinsicht wird die Aktie auch als "Schlecht" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 25,15 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,38 USD liegt, was einer Abweichung von -7,04 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 29,08 USD, was einer Abweichung von -19,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 63,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Sogar beim RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen wird die Aktie als "Neutral" bewertet, was darauf hinweist, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Foot Locker als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,84 insgesamt 61 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 35,79 im Segment "Spezialität Einzelhandel". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".