Foot Locker Aktie: Kracht es jetzt richtig?

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Foot Locker eine Performance von -34,24 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -37,03 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt um 2,79 Prozent gestiegen sind. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,5 Prozent, wobei Foot Locker um 29,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Dadurch erhält das Unternehmen sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Foot Locker beträgt aktuell 13, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 35 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität zu Foot Locker festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Foot Locker-Aktie, da der aktuelle Kurs sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage liegt. Die Abweichung beträgt -10,69 Prozent bzw. -23,3 Prozent, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik führt.