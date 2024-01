Foot Locker Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

In den letzten Tagen war die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Foot Locker. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite für Foot Locker beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs und liegt mit 3,2 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Foot Locker von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. In Bezug auf den 7-Tage-RSI liegt dieser bei 72,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Foot Locker-Aktie derzeit überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 46,42, was darauf hinweist, dass Foot Locker weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Daher erhält Foot Locker eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) gilt Foot Locker aus fundamentalen Gründen als unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,37 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 37,41 bei 62 Prozent. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.