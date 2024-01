Foot Locker Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Aktienkurs von Foot Locker hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,36 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -7,33 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -17,04 Prozent im Branchenvergleich für Foot Locker führt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -2,35 Prozent im letzten Jahr, wobei Foot Locker 22,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Foot Locker ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Foot Locker bei 26,94 USD, was -0,3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" gegeben, da die Distanz zum GD200 bei +0,04 Prozent liegt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index, RSI, zeigt, dass die Bewegungen des Aktienkurses von Foot Locker innerhalb von 7 Tagen als überkauft betrachtet werden, da der RSI bei 85,29 liegt. Daher erhält die Aktie eine Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt für Foot Locker bei 52, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf den Relative Strength Index.

In Bezug auf die Dividende weist Foot Locker eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat eine Dividendenrendite von 3,42 Prozent, was zu einer Differenz von -3,42 Prozent zur Foot Locker-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.