Foot Locker Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse der Foot Locker-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 26,34 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 29,9 USD liegt, was eine Abweichung von +13,52 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 28,52 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 29,9 USD liegt, was zu einem "+4,84 Prozent" Unterschied führt und somit zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite der Foot Locker-Aktie im vergangenen Jahr bei -34,24 Prozent, was 28,41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -6,98 Prozent, und Foot Locker liegt aktuell 27,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Foot Locker-Aktie liegt bei 35,87, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,21, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dieses Gesamtbild führt daher zu einem Rating "Neutral".

Analysten bewerten die Foot Locker-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine Analystenupdates zu Foot Locker aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 44,83 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 49,94 Prozent vom letzten Schlusskurs von 29,9 USD bedeutet, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Foot Locker daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.