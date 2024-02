Foot Locker Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Aktienkurs von Foot Locker liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Leistung der Aktien aus dem "Zyklische Konsumgüter" Sektor mit einer Rendite von -34,24 Prozent mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -7,46 Prozent, wobei Foot Locker mit 26,78 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Foot Locker derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 3,41 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,41 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien gegenüber Foot Locker ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die darauf hindeuten, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht".

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Foot Locker-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 2 Einstufungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 31,67 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Foot Locker somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.