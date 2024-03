Foot Locker Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Foot Locker liegt bei 91,53, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 60,77, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieses Bildes als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Foot Locker beträgt 13, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Spezialität Einzelhandel" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Foot Locker besonders positiv diskutiert, und die überwiegende Anzahl der Diskussionen war von positiven Themen geprägt. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den vergangenen zwölf Monaten für die Foot Locker-Aktie sind 2 als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden. Damit erhält das Wertpapier im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 44,83 USD, was einer möglichen Steigerung um 85,26 Prozent vom letzten Schlusskurs (24,2 USD) aus entspricht. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist demnach ebenfalls "Gut". Insgesamt erhält Foot Locker somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.