Foot Locker Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Foot Locker liegt bei 94, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,79 und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

Die Foot Locker Aktie notiert derzeit bei 24,34 USD und liegt damit um 18,21 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -3,49 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 3,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 3,45) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Foot Locker-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Foot Locker. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.