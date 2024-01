Foot Locker Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Foot Locker derzeit bei 26,86 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 26,39 USD liegt, was einem Abstand von -1,75 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 27,11 USD, was einer Differenz von -2,66 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Von 9 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Foot Locker-Aktie sind 3 als "Gut", 6 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Foot Locker vor, aber die durchschnittlichen Kursziele ergeben einen Wert von 45 USD, was einem potenziellen Anstieg um 70,52 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (26,39 USD) entspricht. Somit erhalten Foot Locker-Aktien insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie derzeit 12,47 und liegt somit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 37. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Im Vergleich zur Performance anderer Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Foot Locker in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,36 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,86 Prozent gefallen sind, was zu einer Underperformance von -16,5 Prozent im Branchenvergleich für Foot Locker führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -2,67 Prozent im letzten Jahr, wobei Foot Locker um 21,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.