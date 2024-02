Foot Locker Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Foot Locker wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was die Einschätzung als "Schlecht"-Wert bestätigt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht insgesamt eine positive Anleger-Stimmung bezüglich Foot Locker. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Foot Locker beträgt 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau, was 3,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Foot Locker insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 43,65 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Foot Locker daher eine "Gut"-Bewertung.