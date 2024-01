Foot Locker Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Diskussionen rund um Foot Locker auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Beobachtungen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Die Aktie von Foot Locker wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Foot Locker in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit durchschnittlich viel im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Von Analysten wird die Foot Locker-Aktie aktuell mit "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 55,56 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Foot Locker eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Foot Locker derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 26,55 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 28,82 USD liegt, was einer Abweichung von +8,55 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +3,3 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.