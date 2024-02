Food Revolution Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Original Juice: Aktienanalyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Original Juice lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Original Juice in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Original Juice derzeit bei 0,11 AUD. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 0,17 AUD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +54,55 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Original Juice-Aktie derzeit ein Niveau von 0,16 AUD angenommen, was einem "+"Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Original Juice derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Nahrungsmittel") von 5,64 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, aufgrund einer Differenz von lediglich 5,64 Prozentpunkten.

Der Relative Strength Index (RSI) von Original Juice beläuft sich auf 66,67 und 48,28 für 7 Tage bzw. 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für Original Juice eine neutrale Bewertung aufgrund der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und der Dividendenrendite.