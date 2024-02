Food Revolution Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Dividendenrendite der Original Juice-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 5,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite wird als Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs berechnet.

Im Hinblick auf weiche Faktoren wie das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Bereich der Original Juice-Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Original Juice ist neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was die Einschätzung als "Neutral" stützt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Original Juice-Aktie liegt bei 58,82, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 43. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.