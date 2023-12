Food Empire Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Food Empire wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,04 SGD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (1,14 SGD) um +9,62 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,11 SGD, was einer Abweichung von +2,7 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Im Bereich Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Food Empire in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Food Empire-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 liegt bei 42,86, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Food Empire eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Food Empire eine Rendite von 84,52 Prozent erzielt, was mehr als 91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,31 Prozent verzeichnet, liegt die Food Empire mit 90,83 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.