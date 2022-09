Fonds: Die Stimmung unter den globalen Fondsmanagern trübt sich weiter ein!

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



Im ersten Halbjahr hat die Börse ihre hässliche Fratze gezeigt und Anlegern hohe Buchverluste beschert. Besonders prekär war die Lage in Europa und an den US-Märkten. Der S&P 500 verzeichnete mit einem Kursrückgang von 20,58 Prozent die schlechteste Performance in einem ersten Halbjahr seit 1970. Im Nasdaq 100 betrugen die Abschläge sogar fast 30 Prozent, während der Leitindex Dow Jones… Hier weiterlesen