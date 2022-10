Fonds: Die Stimmung ist im Keller - liegt genau darin die Chance?

Die Weltwirtschaft ist in diesem Jahr deutlich ins Wanken geraten. Galoppierende Inflationsraten – in Deutschland lag die Teuerungsrate im September erstmals seit dem Ende des 2. Weltkrieges bei 10 Prozent - und die falkenhafte Haltung der Notenbanken schüren Ängste vor einer globalen Rezession. Dazu kommen gestörte Lieferketten, Covid-Ausbrüche in China und die durch den Ukraine-Krieg hervorgerufene Energiekrise. All diese Faktoren… Hier weiterlesen