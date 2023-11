Fondia Oyj Aktie: Chancenlos!

Die technische Analyse für die Fondia-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 7,48 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 5,94 EUR weicht somit um -20,59 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 6,55 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -9,31 Prozent entspricht und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fondia-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt, zeigt in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Haltung gegenüber Fondia. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für Fondia liegt bei 57,89, was als "Neutral" eingestuft wird. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 60, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Fondia in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gefallendes Interesse an der Aktie hindeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.