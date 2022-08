Fondak A: Dreht der Wind?

Fondak A legte vergangene Woche eine weniger gute Performance hin. Der Preis vor einer Woche betrug 193,67 Euro. Heute liegt dieser bei 193,26 Euro. Seither verzeichnete der Fond einen Kursverlust von -0,21 Prozent. In reellen Zahlen sind dies ganze -0,41 Euro. Wiederholt sich die Prozedur, so wird der Preis schnell in die Nähe der 192er Marke rücken. Dies dürfte die… Hier weiterlesen