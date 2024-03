Fonar Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör Firma Fonar hat eine Dividende von 0 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,2 % als niedrig bewertet wird. Diese Differenz von 2,2 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Fonar war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge führte zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fonar-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (62) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (39,53) führen zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz führen zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für die Aktie von Fonar.