Fonar Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die technische Analyse der Fonar-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 16,41 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 20,48 USD liegt, was einer Abweichung von +24,8 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (16,32 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+25,49 Prozent), was der Aktie ein weiteres "Gut"-Rating verschafft. Insgesamt erhält die Fonar-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Fonar überverkauft ist, sowohl auf 7- (Wert: 16) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 20,63). Daher erhält die Aktie in diesem Abschnitt ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Fonar in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fonar bei 10,49 liegt, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 96,28 deutlich günstiger ist und die Aktie daher als unterbewertet eingestuft wird. Aufgrund dieses Indikators wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.