Ashmore Aktie: Das ist ein Hammer

Die Ashmore-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 198,91 GBP aufgewiesen, während der letzte Schlusskurs bei 229,6 GBP lag, was einer Abweichung von +15,43 Prozent entspricht und aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 210,56 GBP über dem letzten Schlusskurs (+9,04 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Ashmore-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität zu Ashmore gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, was zu der Einstufung "Neutral" führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Ashmore-Aktie tendiert ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung, mit insgesamt 0 Gut, 2 Neutral und 2 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 182,5 GBP, was einer erwarteten Performance von -20,51 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamteinschätzung der Redaktion für die Analysteneinschätzung ist daher "Neutral".