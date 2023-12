Fomo, tut es schon wieder!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf die Fomo-Aktie ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Bewertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat verschlechtert hat, war die Diskussionsintensität über das Unternehmen nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Fomo-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt einen Wert von 50, was auf eine neutrale Marktlage hinweist. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 55. Insgesamt wird die Fomo-Aktie basierend auf dem RSI als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schneidet die Fomo-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt schlecht ab, da sie keine Dividende ausschüttet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenausschüttung.

Insgesamt ist die Anlegerstimmung positiv, während das Sentiment und die Dividende schlecht bewertet werden. Die technische Analyse zeigt eine neutrale Marktlage für die Fomo-Aktie.