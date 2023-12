Fomo Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Fomo diskutiert. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen sind es vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Dadurch erhält Fomo auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fomo-Aktie beträgt aktuell 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und beträgt 55,56, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Fomo.

Sentiment und Buzz: Fomo lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat in diesem Zusammenhang eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine Veränderung zum Negativen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Fomo in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Dividende: Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche schüttet Fomo auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,27 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,27 % bedeutet. Der niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht".

