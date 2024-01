Fomo Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Dividendenrendite für Fomo beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Zusammenhang mit Fomo haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigen. Darüber hinaus deutet die Rate der Stimmungsänderung darauf hin, dass sich die Stimmung kaum verändert. Daher erhält die Aktie von Fomo in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fomo liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die letzten 25 Tage führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde Fomo in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem positive Themen in den Diskussionen gezeigt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie von Fomo heute eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.