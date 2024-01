Fomo Aktie: Jetzt knallt es!

Die Aktie von Fomo hat in Bezug auf die Dividende eine Rendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,24 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Der Relative Strength Index (RSI) von Fomo liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung zu Fomo war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien führte zu dem Schluss, dass die Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Fomo in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht".