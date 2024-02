Fomento de Construcciones y Contratas Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Fomento De Construcciones Y Contratas derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,93 EUR, während der Kurs der Aktie bei 12,5 EUR liegt, was einer Überbewertung um +4,78 Prozent entspricht. In den letzten 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 13,61 EUR, was einer Abweichung von -8,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Fomento De Construcciones Y Contratas diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Anleger überwiegend an positiven Themen interessiert.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 33,33 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,47 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Fomento De Construcciones Y Contratas somit als "Neutral" bewertet.