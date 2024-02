Fomento Economico Mexicano SAB de CV im Check!

Derzeit schüttet Fomento Economico Mexicano Sab De Cv niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Getränke. Mit einer Dividendenrendite von 1,49 % liegt das Unternehmen 2,66 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 4,15 %. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Fomento Economico Mexicano Sab De Cv ist größtenteils positiv. Analysen sozialer Plattformen ergaben, dass die Kommentare und Befunde überwiegend optimistisch waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Fomento Economico Mexicano Sab De Cv-Aktie abgegeben. Eine Bewertung war "Gut", eine "Neutral" und keine "Schlecht". Somit ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 122 USD, was einem Abwärtspotenzial von -8,42 % entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse der Fomento Economico Mexicano Sab De Cv-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 133,21 USD lag, was einem Unterschied von +14,6 % zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (116,24 USD) entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs (133,21 USD) nah am 50-Tages-Durchschnitt (133,21 USD), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.