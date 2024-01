Fomento Economico Mexicano SAB de CV Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Aktienkurs von Fomento Economico Mexicano Sab De Cv hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um 67,39 Prozent erhöht, was jedoch immer noch mehr als 90 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Getränkebranche verzeichnete eine mittlere Rendite von -11,96 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Fomento Economico Mexicano Sab De Cv mit 79,35 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt derzeit bei 90,21 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie von Fomento Economico Mexicano Sab De Cv überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 109,64 USD für die Aktie von Fomento Economico Mexicano Sab De Cv. Der letzte Schlusskurs lag bei 126,27 USD, was einen Unterschied von +15,17 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 123,75 USD, was bedeutet, dass der Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Chartanalyse erhält. Insgesamt erhält die Aktie von Fomento Economico Mexicano Sab De Cv somit eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende schüttet Fomento Economico Mexicano Sab De Cv derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Getränke, nämlich 1,96 % gegenüber 4,08 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".