Fomento Economico Mexicano SAB de CV Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 2 Bewertungen für die Fomento Economico Mexicano Sab De Cv-Aktie abgegeben. Von diesen waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für die Aktie. Im vergangenen Monat wurden 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 122 USD, was einem Abwärtspotenzial von -6,58 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 130,6 USD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Fomento Economico Mexicano Sab De Cv somit ein "Neutral"-Rating.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 130,6 USD lag, was einem Unterschied von +20 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (108,83 USD) entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 121,64 USD liegt der letzte Schlusskurs um +7,37 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Fomento Economico Mexicano Sab De Cv in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +79,51 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Getränke"-Branche erzielt, die um -12,12 Prozent gefallen ist. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor mit einer Rendite von 152,18 Prozent liegt die Aktie jedoch um 84,79 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen und Diskussionen in den sozialen Medien in Bezug auf Fomento Economico Mexicano Sab De Cv. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.