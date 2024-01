Fomento Economico Mexicano SAB de CV Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Der RSI-Wert für Fomento Economico Mexicano Sab De Cv beträgt derzeit 70,07, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn wir den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" betrachtet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fomento Economico Mexicano Sab De Cv-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 110,03 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 128,41 USD liegt, was einer positiven Abweichung von +16,7 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (124,83 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,87 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fomento Economico Mexicano Sab De Cv-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Fomento Economico Mexicano Sab De Cv-Aktie liegt bei 24, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Getränkebranche (KGV von 37,43) unter dem Durchschnitt liegt und somit als unterbewertet gilt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen über die Aktie veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Fomento Economico Mexicano Sab De Cv beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.