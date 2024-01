Fomento Economico Mexicano SAB de CV Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Fomento Economico Mexicano Sab De Cv als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fomento Economico Mexicano Sab De Cv-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 72,75, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 36,23, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Fomento Economico Mexicano Sab De Cv-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Kurzfristig aus institutioneller Sicht gilt die Aktie als "Neutral"-Titel. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 122 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -6,41 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist daher "Schlecht". Zusammengefasst erhält Fomento Economico Mexicano Sab De Cv von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage.

Im Branchenvergleich hat die Fomento Economico Mexicano Sab De Cv-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 67,39 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche ergibt sich eine Outperformance von +79,25 Prozent. Im Sektorvergleich liegt die Aktie jedoch 87,18 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.