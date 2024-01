Fomento Economico Mexicano SAB de CV Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fomento Economico Mexicano Sab De Cv-Aktie liegt bei 42,48, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei einer technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fomento Economico Mexicano Sab De Cv-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 110,61 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 129,23 USD liegt damit deutlich darüber (+16,83 Prozent), was die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 126,07 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+2,51 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Somit erhält die Fomento Economico Mexicano Sab De Cv-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Getränke) wird die Fomento Economico Mexicano Sab De Cv-Aktie als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,62 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 34,56 bei 29 Prozent. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Fomento Economico Mexicano Sab De Cv eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.