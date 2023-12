Fomento Economico Mexicano SAB de CV Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Dividendenrendite von Fomento Economico Mexicano Sab De Cv liegt derzeit bei 1,96 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Getränke"-Branche.

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Aktie eine Rendite von 67,39 Prozent, was jedoch 86,66 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Innerhalb der Branche "Getränke" liegt die Rendite von Fomento Economico Mexicano Sab De Cv jedoch 81,7 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Fomento Economico Mexicano Sab De Cv sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt über den aktuellen Schlusskursen liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fomento Economico Mexicano Sab De Cv mit 24 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40 unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.