Fomento Economico Mexicano SAB de CV Aktie: Hammer Entwicklung!

Die technische Analyse der Fomento Economico Mexicano Sab De Cv-Aktie ergibt für die letzten 200 Handelstage einen Durchschnittsschlusskurs von 104,84 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 124,75 USD, was einem Unterschied von +18,99 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 112,7 USD liegt mit einem Unterschied von +10,69 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Fomento Economico Mexicano Sab De Cv-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Fomento Economico Mexicano Sab De Cv besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Anleger interessieren sich auch aktuell überwiegend für positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Fomento Economico Mexicano Sab De Cv im letzten Jahr eine Rendite von 61,28 Prozent erzielt, was 24,87 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Getränke"-Aktien liegt die Rendite sogar 72 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Fomento Economico Mexicano Sab De Cv zeigt der RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.