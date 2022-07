Werbung Das Klagen hoher Energiepreise genießt seit längerem mediale Präsenz. Endverbraucher als auch Unternehmen leiden unter den historisch hohen Öl- und Gaspreisen. Analysten der Investmentbank JP Morgan & Chase warnen nun in einem Brief an ihre Aktionäre vom 01.07. (2022) vor astronomisch hohen Öl-Preisen, weit über den aktuellen Niveaus. Es stellt sich...