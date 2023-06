Fokus auf Kursziel von 49,98 EUR bei Deutsche Post

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Aktie der Deutsche Post konnte am gestrigen Tag ein Plus von +1,85% verzeichnen und liegt damit in den letzten fünf Handelstagen bei einem Anstieg von +2,26%. Die Analysten sind davon überzeugt, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt bei 49,98 EUR angesetzt. Wenn sich diese Einschätzung bewahrheitet, würde dies ein Kurspotenzial für Investoren von +12,81% bedeuten.

• Am 28.06.2023 legte die Aktie um +1,85% zu

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 49,98 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,92

Aktuell empfehlen insgesamt 17 Bankanalysten die Aktie der Deutschen Post zum Kauf oder Halten. Lediglich einer gibt eine Verkaufsempfehlung ab.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,92 und bestätigt somit die positive Einschätzung der Analysten bezüglich des...