Mit dem Fokus auf GIS gerichtet, kündigt ZTE die 5. Generation der FWA-Familie auf dem MWC 2023 an

Barcelona, Spanien, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -- Seit 2022 ist der Marktanteil von ZTE MBB & FWA weltweit führend, und der Marktanteil von ZTE 5G MBB & FWA-Produkten ist seit zwei Jahren in Folge weltweit führend.- Im Jahr 2023 wird ZTE, getreu dem Konzept „Green, Intelligence & Security", die 5. Generation von 5G FWA- und GIS-Produkten auf den Markt bringen.ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, trat auf dem Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) in Barcelona auf und hielt am ersten Tag die FWA-Einführungsveranstaltung ab, um das Produktkonzept „Green, Intelligence & Security" (GIS) vorzustellen und die 5G FWA Gen 5 und MC888 Pro GIS Version offiziell einzuführen.Derzeit wächst der Umfang der persönlichen und privaten Datenendgeräte von ZTE stetig. Laut dem neuen Bericht von TSR, einer internationalen professionellen Beratungsagentur, stand der Marktanteil von ZTE MBB & FWA-Produkten im Jahr 2022 weltweit an erster Stelle. Der Marktanteil von ZTE 5G MBB- und FWA-Produkten lag in zwei aufeinanderfolgenden Jahren weltweit an erster Stelle, die kumulierten weltweiten Lieferungen haben 3 Millionen Einheiten überschritten, und die Produkte wurden von mehr als 100 Netzbetreibern ausgeliefert. Als Reaktion auf den neuen FWA-Entwicklungstrend hat ZTE außerdem das aktualisierte Produktkonzept „Green, Intelligence and Security (GIS)" angekündigt.Globales Debüt von FWA Gen 5, das eine neue Rate von Wi-Fi 7 erreichtZTE 5G FWA Gen 5, das neue 5G-FWA-Flaggschiff, unterstützt den neuesten 3GPP R17-Standard und den schichtbasierten Zugang zu Wi-Fi 7 Triple-Band 6 GHz/ 5 GHz/ 2,4 GHz, die hohe, mittlere und niedrige Rate von Geräten mit der Wi-Fi-Spitzen-Datenrate von bis zu 21 Gbps. Mit einem 10-Gigabit-Ethernet-Port und höherer Bandbreite kann es die Szenarien Heimarbeit, Gaming, TV und intelligentes Zuhause voll erfüllen.Mit dem neuesten Wi-Fi 7-Technologie-Standard bietet der ZTE 5G FWA Gen 5 eine hohe Leistung und unterstützt eine Kanalbandbreite von 320 MHz. Wi-Fi 7 kann die Aggregation von Netzwerkraten und dynamisches Link-Switching implementieren und bietet einen viel schnelleren, stabileren und zuverlässigeren Zugang. Darüber hinaus verwendet das Gerät die 5. Generation der intelligenten Antennentechnologie, die den Antennengewinn um 20 % erhöht und den besten Strahl mit Hilfe von KI sperrt, um eine hohe Übertragungsrate zu erreichen. Gleichzeitig aktualisiert ZTE 5G FWA Gen 5 auch seine Kühltechnologie auf Version 5.0, um eine stabile Hochgeschwindigkeitsleistung zu gewährleisten.In Bezug auf die Signalabdeckung verwendet ZTE 5G FWA Gen 5 die Signalverstärkungstechnologie, die die Sendeleistung und Empfindlichkeit des Signals effektiv erhöht, um eine Netzabdeckung auf Villen- und 3D-Ebene zu erreichen und die Signalleistung im ganzen Haus zu verbessern. Das Gerät nutzt außerdem die neue Mesh-Return-Technologie, um eine Netzwerklösung für das ganze Haus zu schaffen, die eine Rundum-Signalabdeckung erreicht und alle Anwendungsszenarien wie Haushaltsnetzwerke, intelligentes Heim, Büro und Medienunterhaltung abdeckt. ZTE 5G FWA Gen 5 wird die Matter-Protokolle unterstützen, um die Anwendung des intelligenten Szenarios für das ganze Haus zu implementieren. In der Zwischenzeit wird es den Nutzern auch ermöglichen, Vorgänge wie das Trennen der Verbindung mit nur einer Taste, die Begrenzung der Geräterate, die Kontrolle des Domänenzugriffs, die Netzwerkdiagnose, die Wi-Fi-Optimierung, den Neustart des Geräts, das Software-Upgrade und andere Funktionen über die Fernverwaltung durchzuführen, um das Heimnetzwerk in Echtzeit zu steuern.MC888 Pro GIS-Version, eine bessere Version mit green, intelligenz & securityDarüber hinaus hat ZTE auf dem MWC 2023 die GIS-Version des MC888 Pro vorgestellt, ein neues kommerzielles 5G-FWA-Flaggschiffprodukt. Die neue Version besteht aus PCR-Materialien, von den gesamten Produktmaterialien bis hin zur Verpackung und zum Druck, und reduziert den Stromverbrauch um 10 % mit einer Vielzahl von eingebauten Energiesparmodi. Damit ist die neue Version eine rundum umweltfreundliche, kohlenstoffarme und energiesparende Lösung.Die GIS-Version des MC888 Pro bietet mehrere intelligente Szenariomodi und unterstützt benutzerdefinierte intelligente Szenarien. Um die Netzwerksicherheit für die Nutzer zu gewährleisten, hat ZTE zwei Sicherheitsszenarien speziell für Haushalte und Kinder eingeführt. Dank eines umfassenden Sicherheitssystems und weltweit verteilten Netzwerksicherheitslabors ist ZTE in der Lage, die Sicherheit des weltweiten Netzwerks zu gewährleisten und die Netzwerksicherheit der Nutzer umfassend zu schützen.Auf der Grundlage seines umfassenden Verständnisses der mobilen Internetterminaltechnologie und des Marktes übernimmt ZTE die Führung bei der Entwicklung des GIS-Konzepts, das in die Produkte der nächsten Generation integriert wird, um die 5G-Technologie zu stärken, die sich durch „Green", „Intelligent", „Secure" und „Open" auszeichnet. 