Im Fokus: Nordex-Aktie

Die Nordex-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten per Saldo 14% an Wert verloren und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 11,00 Euro. Auf Jahressicht können sich Aktionäre des Windkraftanlagen-Herstellers über einen Kursgewinn von rund 22% freuen. Was macht die Nordex-Aktie langfristig? Nordex-Aktie: Im Fokus An der Börse legten Nordex-Aktien seit 2013 per saldo um +108,0%...