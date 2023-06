Die Aktie von K+S hat in den vergangenen drei Monaten per Saldo um 18% an Wert verloren und ist am 01. Juni 2023 auf ein neues 12-Monats-Tief bei 14,98 Euro gefallen. Mittlerweile konnte sich der K+S-Aktienkurs wieder (leicht) erholen und notiert bei rund 15,60 Euro. Was macht die K+S-Aktie langfristig? K+S-Aktie im Fokus Auf Dekadensicht weist die K+S-Aktie einen Kursverlust...