Im Fokus: Deutsche Post-Aktie

Die Aktie der Deutschen Post hat in den vergangenen sechs Monaten rund 18% an Wert verloren und notiert derzeit auf dem Niveau vom 24-Monats-Tief (34,40 Euro). Auf Jahressicht hat die Deutsche Post-Aktie ganze 40% eingebüßt. Was macht die Aktie langfristig? Deutsche Post-Aktie im Fokus An der Börse legten Deutsche Post-Aktien auf Dekadensicht per saldo um +135,1% zu, was...